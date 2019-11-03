2019-11-03T08:52:15+03:00
Общество

В Смоленске разработают программу модернизации здравоохранения

Молодые врачи не хотят ехать в районные больницы и поликлиники, которые не ремонтировались больше полувека, даже если предоставляется жилье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Молодые врачи не хотят ехать работать в районы, даже если предоставляется жилье.Молодые врачи не хотят ехать работать в районы, даже если предоставляется жилье.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти и врачи разработают программу модернизации здравоохранения Смоленской области. Согласно поручению президента России Владимира Путина, ее представят в Минздрав до 10 января 2020 года.

- Нам необходимо честно поговорить о проблемах в регионе и вместе искать пути решения. Хорошо, что с этого года началась реализация национального проекта «Здравоохранение», который предусматривает в том числе совершенствование оказания первичной медицинской помощи, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов, - прокомментировала депутат Госдумы Ольга Окунева.

На сегодняшний день идет анализ ресурсов поликлиник и больниц региона: материально-техническое оснащение, кадровый потенциал, транспортная доступность. Многие объекты здравоохранения были построены еще в 50-х годах и не ремонтировались долгие годы. Еще одна проблема – кадровый вопрос. В первичном звене здравоохранения не хватает 260 врачей и 480 средних медработников. Молодые специалисты не хотят ехать в районы, даже если предоставляется жилье, отметила начальник департамента Смоленской области по здравоохранению Елена Войтова.

Ранее смоленский губернатор заявил, что продаст резиденцию и «Лексус». Такое заявление сделал Алексей Островский на 11-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.

Выступая перед депутатами, глава региона акцентировал внимание на катастрофическое положение бюджета. И что властям по этой причине не удается в полном объеме решать ряд значимых вопросов. В частности, глава региона отметил «катастрофическое состояние центральных районных больниц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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