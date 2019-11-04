СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-04T10:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске найден мертвым собака Полкан. Печальное известие сообщила смолянка Галина Савостьянова в соцсетях. Женщина пишет, что собаку убили.

- Спасибо за вашу любовь к «просто собаке». Жаль, что жизнь его была короткой. Каждый из нас еще долго будет искать его взглядом и носить с собой «вкусняшку», - написала женщина.

О метисе Полкане смоляне узнали осенью 2018 года. Животное обосновалось около здания городской администрации. Прежнее руководство города не стало выгонять 45-ти килограммового метиса и распорядилось, чтобы собаке сделали будку.

Животное несколько раз пытались пристроить в семью, но пес отказывался: когда его пытались поймать, он долго обижался и больше не подходил. Некоторое время назад его лечили, а потом «две недели подлизывались к нему».

Смоляне отмечали, что пес был очень умный, любил детей и собак, и с удовольствием с ними играл. И очень самодостаточный, крупный, харизматичный, «практически мачо», с кобелями держал нейтралитет, но за себя мог постоять, писали защитники животных.

Ранее региональный следственный комитет распространил сообщение о проведении проверки по факту нападения бродячих собак на ребенка в парке "Соловьиная роща". В местных СМИ сообщалось, что маленький ребенок был укушен и сильно напуган.

ИСТОЧНИК KP.RU