2019-11-04T10:03:30+03:00
Происшествия

В Смоленске найден мертвым собака Полкан

Бездомный метис больше года жил и охранял центральный парк города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске найден мертвым собака Полкан. Печальное известие сообщила смолянка Галина Савостьянова в соцсетях. Женщина пишет, что собаку убили.

- Спасибо за вашу любовь к «просто собаке». Жаль, что жизнь его была короткой. Каждый из нас еще долго будет искать его взглядом и носить с собой «вкусняшку», - написала женщина.

О метисе Полкане смоляне узнали осенью 2018 года. Животное обосновалось около здания городской администрации. Прежнее руководство города не стало выгонять 45-ти килограммового метиса и распорядилось, чтобы собаке сделали будку.

Животное несколько раз пытались пристроить в семью, но пес отказывался: когда его пытались поймать, он долго обижался и больше не подходил. Некоторое время назад его лечили, а потом «две недели подлизывались к нему».

Смоляне отмечали, что пес был очень умный, любил детей и собак, и с удовольствием с ними играл. И очень самодостаточный, крупный, харизматичный, «практически мачо», с кобелями держал нейтралитет, но за себя мог постоять, писали защитники животных.

Ранее региональный следственный комитет распространил сообщение о проведении проверки по факту нападения бродячих собак на ребенка в парке "Соловьиная роща". В местных СМИ сообщалось, что маленький ребенок был укушен и сильно напуган.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске празднуют День народного единства
Смоленскую крепостную стену сделают единым музейным комплексом
В Смоленске разработают программу модернизации здравоохранения
Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова
В Смоленске началось голосование по выбору сквера для благоустройства
Холодную воду отключат на нескольких улицах Смоленска
Смоленская таможня открыта для конструктивного диалога с бизнесом
Водитель легковушки погиб в страшном ДТП в Смоленске
Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске
В Гагарине нашли и обезвредили 43 опасных предмета времён войны
У водителя и пассажира машины нашли наркотики в Смоленской области
В Смоленске планируют создать этногородок
«Аллею памяти» создадут в Реадовском парке Смоленска
В Смоленске оштрафовали мать за попытку проплатить экзамен сыну
Смоляне отметят День народного единства
Женщину-пешехода сбили под Смоленском