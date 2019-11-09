Крымские каникулы. Смоленские школьники знакомятся с Севастополем

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-09T09:35:32+03:00

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Восемь подростков из Смоленска, Шумячского, Починковского, Сафоновского, Рославльского и Кардымовского районов Смоленщины - победители партийного конкурса «Единой России» «Смоленщина и война 1812 года» - выиграли недельную поездку в Крым, в Севастополь. Здесь ребята проверяют свои знания об историческом прошлом страны, черпают новые и делятся впечатлениями.

- «Участие в конкурсе подарило нам возможность оказаться здесь, в Крыму. Мы подружились с ребятами, узнали больше о районах, из которых приехал каждый из нас. Эти впечатления сложно описать словами, просто классно, просто спасибо!- делятся ребята.

ФОТО:smolensk.er.ru

В Севастополе у школьников была масштабная экскурсионная программа: обзор античной части Севастополя, посещение Херсонеса - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и древнего пещерного монастыря, посещение музея «Михайловская батарея», а также экскурсии по образовательным учреждениям Севастополя: Президентское кадетское училище, Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова.

Ребята смогли даже подняться на борт крейсера «Москва».

«Всегда знал, что корабли Военно-морского флота очень большие, но посетив крейсер «Москва», я был еще больше поражен мощью нашего флота. Размеры даже самой маленькой пушки производят впечатление непобедимости. После экскурсии меня переполняет гордость за нашу страну!» - поделился Степан Поздняков, ученик лицея №1 имени академика Б.Н. Петрова.

Победу в конкурсе регионального отделения «Единой России» ему принес реферат «Смоленские баталии Отечественной войны 1812 года в творчестве Петера Гесса и Христиан-Вильгельма Фабера дю Фора». Вместе со своей учительницей по русскому языку и литературе Снежаной Паршиной он изучил творчество французского и немецкого художников, работы которых были посвящены сражениям на Смоленской земле.

«Мы сравнили взгляды художников разных по духу, по жизненным позициям, которые стояли по разные линии фронта, на смоленские баталии Отечественной войны. Также обратились к литературе. Работа собрала интересный фактический материал. Степан изучил дневниковые записи, воспоминания солдат наполеоновской армии, сравнил, как изображены военные события у художников. Думаю, это исследование, этот конкурс помогли ему еще больше любить свою Родину, подтолкнули к изучению малоизвестных исторических фактов. Он считает, что Смоленщина могла бы стать центром исторического туризма», - рассказала Снежана Вадимовна.

ФОТО:smolensk.er.ru

Напомним, патриотический конкурс прошел в 2018 году в рамках регионального партпроекта «Защитникам Отечества посвящается», координатором которого является член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич.

Более 500 школьников показали свои знания истории в творческих работах. Рисунки, поделки, рефераты, стихи и эссе посвящены Смоленщине, войне 1812 года и ее героям. Победители и лауреаты получили дипломы из рук Секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова. Одним из основных призов конкурса стала поездка в уникальный музей «Бородинское поле».

«Народ, не знающий прошлого, не имеет будущего. Наше будущее – это наши дети, подрастающее поколение. Задачей конкурса было привлечение ребят к изучению нашего героического прошлого. Окунувшись в прошлое, представив его в разных видах – изобразительном и художественном – наша молодежь получила знания, которые позволяют ей гордиться страной, гордиться нашими общими предками. В конкурсе приняло участие более 500 ребят. Это большая удача», - подчеркнул член жюри конкурса «Смоленщина и война 1812 года» Игорь Шкурлов.

ИСТОЧНИК KP.RU