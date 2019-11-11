2019-11-11T06:25:09+03:00
Общество

В Смоленской области почетным знаком отметят погибшего главу района Олега Макарова

Чиновник умер, помогая соседям справиться с пожаром
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: администрация Холм-Жирковского районаФОТО: администрация Холм-Жирковского района
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский, чтобы по достоинству отдать дань памяти и уважения всему тому, что сделал для Смоленщины, погибший глава Холм-Жирковского района Олега Макарова , предложил отметить его почетным знаком «За заслуги перед Смоленщиной». Фракция "Единой России" в Смоленской облдуме эту инициативу уже поддержала, поделился глава региона на церемонии прощания.

-Олег Петрович был очень ответственный, порядочный человек, который всего себя отдавал родной Смоленщине, а последние почти 6 лет — жителям замечательного Холм-Жирковского района, - отметил Алексей Островский. - Пусть земля ему будет пухом!

Напомним, Олег Макаров погиб вечером 8 ноября, помогая своим соседям тушить пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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