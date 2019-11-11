За год в Смоленской области отремонтировали 27 переездов
В Смоленской области за 2019 год отремонтировали 27 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».
Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.
Ремонт проводился в период специальных технологических «окон». По возможности железнодорожники оставляли на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.
Также перед началом зимнего сезона на всех 212 железнодорожных переездах были проверены устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.
ИСТОЧНИК KP.RU