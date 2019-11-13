Между Москвой и Смоленском запустят больше 10-вагонных «Ласточек»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-13T10:29:44+03:00

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Между Москвой и Смоленском увеличится количество 10-вагонных «Ласточек», сообщает пресс-служба МЖД. Изменения произойдут с введением нового графика движения поездов - с 8 декабря.

Кроме того, с 30 ноября и с 8 декабря корректируется расписание «Ласточек», связывающих Смоленск со столицей.

Из Москвы в Смоленск с 30 ноября по 7 декабря поезда будут отправляться в 7:15 (вместо 07:10), 11:15 (11:38), 13:42 (13:40) и в 18:17 (вместо 18:20).

С 8 декабря время отправления: 07:15, 11:57, 15:57 и 19:17.

Из Смоленска в Москву с 30 ноября по 7 декабря «Ласточки» будут отправляться в 7:51 (вместо 7:49), 13:25 (13:00), в зависимости от дня недели в 16:04 либо 17:09 (16:05/18:47) и в 19:25 (вместо 19:32).

С 8 декабря время отправления: 7:51, 13:26, 16:04 и 19:25.

Ранее, с 1 ноября одна пара «Ласточек», курсирующая между Москвой и Смоленском, стала премиальной. Главное её отличие – несколько классов обслуживания. Пассажиры могут приобрести билеты в эконом- или бизнес-класс. Состав адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров и оснащен местами для провоза домашних животных.

Планируя свою поездку, внимательно ознакомьтесь с расписанием поездов.

Ранее в компании сообщали, что на территории региона за 2019 год отремонтировали 27 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Ремонт проводился в период специальных технологических «окон». По возможности железнодорожники оставляли на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Перед зимой железнодорожники проверили все 212 переезда - устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.

ИСТОЧНИК KP.RU