2019-11-13T11:05:23+03:00
Общество

Пешеходы пожаловались на размытый водой тротуар в центре Смоленска

Дорога превращается в озеро в межсезонье, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Пешеходы пожаловались на размытый водой тротуар на улице Тенишевой в центре Смоленска. Жалоба на непроходимую в межсезонье дорогу появилась в паблике «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

- На ул. Тенишевой есть самая нижняя точка, где природа заложила начало оврага - Чертов ров. Каждый год, в любой дождь здесь начинает размывать тротуар. Кстати, трамвайные рельсы тоже подмывает достойно. Грязища и лужи непролазные получаются, хоть летать учись, - пишут люди, обращая внимание властей на проблему.

Ранее жители Новоторки в Вязьме пожаловались в соцсетях на убитую дорогу, из-за которой в случае ЧП к ним не проедут скорая и пожарные - машины просто рискуют увязнуть в непроходимой каше из размытой дождями глины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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