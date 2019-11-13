В Смоленске машина насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-13T12:11:03+03:00

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В Смоленске произошло смертельное ДТП с пешеходом. Авария произошла в четвертом часу утра на Витебском шоссе 12 ноября.

- 25-летний водитель «Хундай» ехал со стороны ул. 12 лет Октября в сторону ул. Верхне-Профинтерновская в крайнем левом ряду. Пешеход стояла на левой полосе проезжей части попутного направления, - рассказали в региональном ГИБДД.

Личность погибшей женщины не установлена.

Ранее полицейские искали свидетелей ДТП на трассе «Рославль-Шумячи-Кричев». 29 мая в районе 21.00 на 391-м км 64 водитель ВАЗа 14-й модели при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним. В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла «ХОНДА ЦБР-900» получил повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU