14 Нояб. 07:24 2019-11-14T07:24:00+03:00

Руководитель Холм-Жирковского района Олег Макаров спас из огня двух школьниц — и погиб сам

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В Смоленской области главу района наградят посмертно почётным знаком «За заслуги перед Смоленщиной». Такую инициативу внес в Смоленскую областную Думу губернатор Алексей Островский.

Напомним, Олег Петрович спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Страшное ЧП произошло 8 ноября в десятом часу вечера. Вспыхнул двухквартирный дом, который находился через дорогу от дома Олега Макарова. Глава района бросился на помощь, помог главе семейства вытащить из дома жену и двух дочерей — но сам надышался угарным газом, что спровоцировало остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU