2019-11-14T07:24:00+03:00
Общество

В Смоленской области главу района наградят посмертно

Руководитель Холм-Жирковского района Олег Макаров спас из огня двух школьниц — и погиб сам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области главу района наградят посмертно почётным знаком «За заслуги перед Смоленщиной». Такую инициативу внес в Смоленскую областную Думу губернатор Алексей Островский.

Напомним, Олег Петрович спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Страшное ЧП произошло 8 ноября в десятом часу вечера. Вспыхнул двухквартирный дом, который находился через дорогу от дома Олега Макарова. Глава района бросился на помощь, помог главе семейства вытащить из дома жену и двух дочерей — но сам надышался угарным газом, что спровоцировало остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24