2019-11-14T07:53:47+03:00
Общество

В Смоленске начнут строить долгожданный аквапарк

Развлекательный комплекс появится до 2023 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске начнут строить долгожданный аквапарк. Конкретные договоренности с ООО «Паско» были достигнуты накануне на пятом экономическом форуме «Территория развития».

Реализовать проект планируют за два года. Известно, что в здании будет два этажа и он разместится на площади 19 тыс. кв. м. Также комплекс будет включать в себя зоны для спа-процедур, общепит, кинозал, что удовлетворит вкусы аудитории с разными взглядами.

Отметим, идея построить в столице региона аквапарк появилась 6 лет назад. Сообщалось, что комплекс будет расположен через дорогу от автовокзала.

Известно, что ООО «Паско» - смоленская компания, работающая на рынке 23 года и занимающаяся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ранее власти анонсировали обновление скейт-парка на проспекте Гагарина: площадку планируют отремонтировать к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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