В спорткомплексе «Ледовый дворец» в Смоленске произошел пожар
В Смоленске в спорткомплексе «Ледовый дворец» произошел сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 17.14 13 ноября на улице 25 Сентября.
По сигналу тревоги на место пожара были оперативно направлены пожарные расчеты из пяти спасательных частей, а также специалисты различных ведомств. Всего на месте случившегося работали 39 человек.
- Прибыв на место, спасатели увидели задымление в левой части здания и приступили к спасательным работам, - сообщили в МЧС.
Экстренная эвакуация позволила не допустить человеческих жертв. Позднее выяснилось, что к пожару привела тлеющая проводка. В результате ЧП выгорел электрощит, повреждены электрокабели и потолочное перекрытие на площади 20 кв.м.
Работа детских секций временно приостановлена, также в здании закрыт спортзал.
Ранее в Смоленской области глава района спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Олег Петрович Макаров надышался угарным газом, что спровоцировало остановку сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU