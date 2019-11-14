В спорткомплексе «Ледовый дворец» в Смоленске произошел пожар

14 Нояб. 08:11 2019-11-14T08:11:25+03:00

Посетителей, в числе которых были дети, успели оперативно вывести из здания

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В Смоленске в спорткомплексе «Ледовый дворец» произошел сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 17.14 13 ноября на улице 25 Сентября.

По сигналу тревоги на место пожара были оперативно направлены пожарные расчеты из пяти спасательных частей, а также специалисты различных ведомств. Всего на месте случившегося работали 39 человек.

- Прибыв на место, спасатели увидели задымление в левой части здания и приступили к спасательным работам, - сообщили в МЧС.

Экстренная эвакуация позволила не допустить человеческих жертв. Позднее выяснилось, что к пожару привела тлеющая проводка. В результате ЧП выгорел электрощит, повреждены электрокабели и потолочное перекрытие на площади 20 кв.м.

Работа детских секций временно приостановлена, также в здании закрыт спортзал.

Ранее в Смоленской области глава района спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Олег Петрович Макаров надышался угарным газом, что спровоцировало остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU