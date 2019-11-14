2019-11-14T08:11:25+03:00
Происшествия

В спорткомплексе «Ледовый дворец» в Смоленске произошел пожар

Посетителей, в числе которых были дети, успели оперативно вывести из здания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске в спорткомплексе «Ледовый дворец» произошел сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 17.14 13 ноября на улице 25 Сентября.

По сигналу тревоги на место пожара были оперативно направлены пожарные расчеты из пяти спасательных частей, а также специалисты различных ведомств. Всего на месте случившегося работали 39 человек.

- Прибыв на место, спасатели увидели задымление в левой части здания и приступили к спасательным работам, - сообщили в МЧС.

Экстренная эвакуация позволила не допустить человеческих жертв. Позднее выяснилось, что к пожару привела тлеющая проводка. В результате ЧП выгорел электрощит, повреждены электрокабели и потолочное перекрытие на площади 20 кв.м.

Работа детских секций временно приостановлена, также в здании закрыт спортзал.

Ранее в Смоленской области глава района спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Олег Петрович Макаров надышался угарным газом, что спровоцировало остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24