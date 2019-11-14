2019-11-14T09:47:05+03:00
Происшествия

Бухгалтер футбольного клуба в Смоленске обвиняется в присвоении денег

Ущерб составил 240 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Бухгалтер футбольного клуба в Смоленске обвиняется в присвоении денег, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. По информации из обвинительного заключения следует, что обвиняемая похитила почти 240 тыс. рублей, которые предназначались для выдачи заработной платы работникам с 13 ноября 2017 года по 31 августа 2018-го.

- Фигурант дела признала вину и возместила ущерб футбольному клубу «Днепр», - сообщил представитель прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Промышленный районный суд Смоленска вынес обвинительный приговор по резонансному делу о мошенничестве в частном медицинском центре с экстракорпоральным оплодотворением.

Директор медцентра и врач-гинеколог обвинялись в хищении 2,5 млн рублей, выделенных Фондом обязательного медицинского страхования на проведение процедуры ЭКО 29 женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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