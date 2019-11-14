В Смоленске появятся лекарства с маркировкой
В Смоленске появятся лекарства с маркировкой, сообщает департамент по здравоохранению. С 1 января 2020 года упаковка таблеток или жидкости будет иметь уникальный цифровой код Data Matrix. Такая голограмма позволит очистить рынок от подделок.
- На территории региона организованы два «Центра компетенций» по вопросам мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, возникающих у медицинских и фармацевтических организаций при регистрации в системе. Ими стали «Смоленский областной медицинский центр» и детская клиническая больница, - сообщили в департаменте.
Руководителям медицинских и аптечных организаций региона поручено принять исчерпывающие меры для организации работы.
Ранее в Смоленской области сотрудники таможни и регионального УФСБ задержали за контрабанду психотропных веществ 22-летнего уроженца Республики Индия. В составе изъятого вещества был клоназепам, оборот которого в РФ ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU