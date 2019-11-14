14 Нояб. 10:02 2019-11-14T10:02:41+03:00

Упаковка таблеток или жидкости будет иметь уникальный цифровой код Data Matrix

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В Смоленске появятся лекарства с маркировкой, сообщает департамент по здравоохранению. С 1 января 2020 года упаковка таблеток или жидкости будет иметь уникальный цифровой код Data Matrix. Такая голограмма позволит очистить рынок от подделок.

- На территории региона организованы два «Центра компетенций» по вопросам мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, возникающих у медицинских и фармацевтических организаций при регистрации в системе. Ими стали «Смоленский областной медицинский центр» и детская клиническая больница, - сообщили в департаменте.

Руководителям медицинских и аптечных организаций региона поручено принять исчерпывающие меры для организации работы.

Ранее в Смоленской области сотрудники таможни и регионального УФСБ задержали за контрабанду психотропных веществ 22-летнего уроженца Республики Индия. В составе изъятого вещества был клоназепам, оборот которого в РФ ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU