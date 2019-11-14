14 Нояб. 10:13 2019-11-14T10:13:10+03:00

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Под Смоленском появится новая молочная ферма, сообщает пресс-служба обладминистрации результаты подписанного соглашения между губернатором Алексеем Островским и директором компании «Баскаково-Агро» Дмитрием Купряшкиным.

Новые мощности позволят увеличить надои и, следовательно, производить больше молочных продуктов.

- Планируется, что к 2021 году общее поголовье КРС составит 300 голов, а производство молочной продукции достигнет цифры в 1,9 тысяч тонн в год, - сообщили в администрации.

Ранее власти обсуждали вопрос нехватки сырья для строящегося комбината «Роса». Для этого в следующем году будут пересмотрены меры поддержки производителей.

- Молоко должно оставаться в регионе, поставляться на переработку на наши предприятия, затем - продаваться на прилавках смоленских магазинов, а только излишки можно уже направлять на внешние рынки, - отметил губернатор Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU