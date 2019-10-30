2019-10-30T13:03:53+03:00
Общество

Смоленский молочный комбинат «Роса» готовят к открытию

Под брендом планируют выпускать молоко, кефир, творог, сметану, сыры и масло
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Инвестиционный портал Смоленской области.ФОТО: Инвестиционный портал Смоленской области.
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Смоленский молочный комбинат «Роса» готовится к открытию, сообщает пресс-служба обладминистрации. Официальный старт запланирован на конец 2019 года. Отмечается, что завод займется переработкой сырья. Под маркой «Роса» планируют выпускать молоко, кефир, творог, сметану, сыры и масло. Чтобы выйти на полные мощности компании потребуется год.

- Для полноценной реализации проекта нам нужны стабильные поставки качественного молока, - сказал гендиректор ООО «Роса» Александр Мандрусов. - Не могу не отметить, что значительная часть молока, производимого в Смоленской области, к сожалению, поставляется в другие регионы. Это, на наш взгляд, серьезная проблема. Очень хотелось бы, чтобы сырье, произведенное на Смоленщине, здесь же и перерабатывалось.

Для этого в следующем году будут пересмотрены меры поддержки производителей.

- Молоко должно оставаться в регионе, поставляться на переработку на наши предприятия, затем - продаваться на прилавках смоленских магазинов, а только излишки можно уже направлять на внешние рынки, - отметил губернатор Алексей Островский.

Ранее АЛРОСА приобрела у Росимущества смоленский «Кристалл». Предприятие обошлось российской группе алмазодобывающих компаний в 1,886 млрд рублей. После полного объединения новое руководство будет заниматься расширением рынков сбыта, повышать эффективность производства за счет внедрения новых технологий. Напомним, завод «Кристалл» основан в Смоленске 56 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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