Освещение в Смоленске начнут менять в декабре

14 Нояб. 13:44 2019-11-14T13:44:12+03:00

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Освещение в Смоленске начнут менять уже в декабре. В столице региона определен победитель конкурса по замене светильников. К слову, в торгах он был один: власти оценили максимальную стоимость контракта в 791 млн. рублей, подрядчик предложил 476 млн. рублей.

В городской администрации сообщают, подписание контракта намечено на 15 ноября, после чего в течение 10 дней начнется монтаж нового оборудования.

- Могу с уверенностью сказать, что уже в декабре жители города увидят изменения по освещенности наших улиц и дворовых территорий, - прокомментировал глава города Андрей Борисов.

Напомним, подрядчику предстоит заменить почти 15 тыс. светильников. При этом энергосервисный контракт не предполагает затрат из бюджета. Исполнитель будет возвращать свои вложенные инвестиции в течении 7 лет за счет экономии электроэнергии. Заинтересовавшись опытом, весной этого года глава города посещал Московскую область, где проект уже апробирован.

Кроме того, некоторое время назад власти сообщали, что в рамках проекта на участках, где ранее не было фонарей, они могут появиться.

Между тем, в настоящее время завершаются работы по благоустройству одного из скверов – общественную зону на улице Багратиона планируют завершить к 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU