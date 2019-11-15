2019-11-15T09:22:42+03:00
Звезды

В столице региона пройдет «Смоленский проект»

На музыкальном фестивале гости услышат рок и джаз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: visitsmolensk.ru.Фото: visitsmolensk.ru.
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В столице региона пройдет «Смоленский проект», сообщает пресс-служба обладминистрации. Культурное событие состоится на площадке КВЦ имени Тенишевых 22-23 ноября.

В первый день гости фестиваля услышат рок-музыку, во второй - музыканты исполнят джаз.

Узнать подробнее о мероприятии можно по телефонам - 20-54-21; 20-54-18, касса: 20-54-29, 8-915-633-46-02.

Ранее на площадке «А-клуба» прогремели хиты легендарной группы «Сектор газа». Официальная кавер-группа из Иваново на два часа оживила Юрия Хоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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