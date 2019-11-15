В столице региона пройдет «Смоленский проект»
На музыкальном фестивале гости услышат рок и джаз
Фото: visitsmolensk.ru.
Изменить размер текста:
В столице региона пройдет «Смоленский проект», сообщает пресс-служба обладминистрации. Культурное событие состоится на площадке КВЦ имени Тенишевых 22-23 ноября.
В первый день гости фестиваля услышат рок-музыку, во второй - музыканты исполнят джаз.
Узнать подробнее о мероприятии можно по телефонам - 20-54-21; 20-54-18, касса: 20-54-29, 8-915-633-46-02.
Ранее на площадке «А-клуба» прогремели хиты легендарной группы «Сектор газа». Официальная кавер-группа из Иваново на два часа оживила Юрия Хоя.
ИСТОЧНИК KP.RU