15 Нояб. 10:39 2019-11-15T10:42:47+03:00

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Частная баня сгорела в Смоленске. Страшный пожар произошел в 08.00 15 ноября на улице 1-й Пригородный переулок.

По словам сотрудников регионального МЧС, из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

На кадрах, опубликованных региональным МЧС видно, что пожар произошел внутри строения. По неподтвержденной информации, огонь возник в парилке.

В результате ЧП выгорели помещения бани, повреждена летняя кухня, внешние стены строения бревенчатого строения и крыша. О человеческих жертвах не сообщается.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В настоящее время огонь потушен, в причинах произошедшего разбираются специалисты.

Ранее под Смоленском сгорела ферма с животными. Страшный пожар произошел в ночь на 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU