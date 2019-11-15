Частная баня сгорела в Смоленске
Частная баня сгорела в Смоленске. Страшный пожар произошел в 08.00 15 ноября на улице 1-й Пригородный переулок.
По словам сотрудников регионального МЧС, из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
На кадрах, опубликованных региональным МЧС видно, что пожар произошел внутри строения. По неподтвержденной информации, огонь возник в парилке.
В результате ЧП выгорели помещения бани, повреждена летняя кухня, внешние стены строения бревенчатого строения и крыша. О человеческих жертвах не сообщается.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
В настоящее время огонь потушен, в причинах произошедшего разбираются специалисты.
Ранее под Смоленском сгорела ферма с животными. Страшный пожар произошел в ночь на 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU