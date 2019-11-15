15 Нояб. 12:20 2019-11-15T12:20:39+03:00

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В Смоленской области братьев и сестер будут зачислять в одну школу, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующий закон, который накануне одобрила Госдума в третьем чтении. В частности, речь идет о том, что, если в начальной школе или детском саду учатся старшие братья или сестры, то и младшие должны быть приняты учреждением.

Фото: smolensk.er.ru.

По словам автора поправок, депутата от Смоленской области Сергея Неверова, законопроектом мы тех граждан, кто был вынужден водить детей в разные детские сады или школы, что вызывало для родителей массу неудобств.

- Буквально перед началом этого учебного года ко мне обращалась жительница Смоленска с просьбой повлиять на решение этой проблемы, - сказал депутат.

Ранее «КП» сообщала о завершении строительства пристройки к 33-й школе. До зимы рабочие планируют вывезти строительный мусор, посадят 30 кустов сирени и сделают газон. Ранее отмечалось, что введение в строй объекта позволит ликвидировать вторую смену в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU