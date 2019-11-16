Губернаторский каток устанавливают в Смоленске
Домики для проката инвентаря, переодевания и кафе уже готовы
Губернаторский каток устанавливают в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернаторский каток устанавливают в Смоленске, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Домики для проката инвентаря, переодевания и кафе уже готовы. В ближайшее время рабочие займутся монтажом ограждения.
Между тем, ноябрьские морозы пока не пришли в регион. И когда в городе установится настоящая зима, не известно. Согласно прогнозам синоптиков, всю следующую неделю ночной «минус» будет сменяться на дневной «плюс».
Напомним, в прошлом году главный каток города заработал 19 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU