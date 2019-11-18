2019-11-18T10:08:03+03:00
Общество

Урны для голосования за скверы появились в Смоленске

Отдать свой голос за территорию, которая может быть благоустроена в 2020 году, можно в зданиях районных администраций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Массовое поле в Смоленске может кардинально измениться.Массовое поле в Смоленске может кардинально измениться.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Урны для голосования за скверы, которые планируют благоустроить в 2020 году, появились в Смоленске. Участки оборудовали в зданиях районных администраций. Отдать свой голос за сквер можно до 22 ноября.

В администрации Смоленска сообщили, что также в настоящее время продолжается голосование на интернет-ресурсах - в официальной группе в «Контакте» и на сайте администрации города.

В настоящее время свой выбор сделали около 10 тыс. человек. В тройке лидеров - сквер у кафе «Хуторок», площадка за кинотеатром «Октябрь» и массовое поле.

Ранее власти указали на недостатки программы, в рамках которой проходят работы по благоустройству территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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