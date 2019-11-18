2019-11-18T12:35:24+03:00
Общество

33 ФАПа заменят в Смоленской области

192 млн рублей планируют направить на приобретение пунктов для фельдшеров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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33 ФАПа заменят в Смоленской области в 2020 году, сообщает пресс-служба обладминистрации. На их приобретение планируют направить 192 млн рублей, еще 33 (из расчета 1 миллиона рублей на ФАП) пойдут на подключение пункта к инженерным коммуникациям и благоустройство прилегающей территории. Заниматься этим будут центральные районные больницы. Все сооружения будут типовыми.

Закончить работы по установке ФАПов планируют до августа 2020 года.

В сентябре 2019 года "Комсомолка" сообщала об открытии пунктов в Ельнинском, Смоленской и Холм-Жирковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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