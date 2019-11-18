2019-11-18T12:45:08+03:00
Общество

В Смоленске горячую воду отключат на 4 дня

В столице региона пройдут плановые ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске горячую воду отключат на 4 дня, если коммунальщики из «Смоленсктеплосеть» выявят неисправное оборудование. Плановые профилактические работы пройдут в столице региона с 18 по 22 ноября. В зону отключения попали дома по следующим адресам:

Ул. Гарабурды 9, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19, 19 к.1, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25,

Кловская 3,

М. Расковой 9А,11, 11А, 11Б

Средне-Лермонтовская 29,

Толмачева 5, 7, 8

Фрунзе 5, 9, 11,

Витебское шоссе 10, 12 лет Октября 2А, 4, 6,

Рыленкова 34, 34А, 38, 38А, 42, 44, 46, 48,

Реввоенсовета 20, 22

Сообщается, что подача коммунального ресурса будет приостановлена в три детских сада, школу и поликлинику.

Сотрудники муниципального предприятия предупреждают: если оборудование будет исправно, воду вернут в течение нескольких часов.

Ранее в столице региона прошли плановые учения по отработке действий в случае ЧП. По легенде на ТЭЦ-2 загорелся мазут. https://www.smol.kp.ru/online/news/3629054/

ИСТОЧНИК KP.RU

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