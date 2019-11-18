В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву
В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву. Фотографию маленького животного опубликовал паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте. К счастью, малыша быстро обнаружили и спасли.
Автор сообщения пишет, что готов отдать собаку в заботливые руки. Некоторые жители Гагарина всерьез задумались, а почему бы не взять милого щенка, похожего на овчарку.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в столице региона состоится выставка с раздачей животных, где все желающие смогут бесплатно взять животе в семью. Также на выставке можно будет пожертвовать деньги на содержание бездомных кошек и собак.
ИСТОЧНИК KP.RU