2019-11-18T13:41:10+03:00
Общество

В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву

Животное нашли у автовокзала в Гагарине
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву. Фотографию маленького животного опубликовал паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте. К счастью, малыша быстро обнаружили и спасли.

Автор сообщения пишет, что готов отдать собаку в заботливые руки. Некоторые жители Гагарина всерьез задумались, а почему бы не взять милого щенка, похожего на овчарку.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в столице региона состоится выставка с раздачей животных, где все желающие смогут бесплатно взять животе в семью. Также на выставке можно будет пожертвовать деньги на содержание бездомных кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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