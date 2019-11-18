Дело экс-начальника отдела «Смоленскавтодор» направлено в суд

18 Нояб. 14:54 2019-11-18T14:54:48+03:00

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Дело экс-начальника отдела «Смоленскавтодор» направлено на рассмотрение в суд. Сотрудник бюджетного учреждения обвиняется в мошенничестве и получении взятки

Пресс-секретарь областной прокуратуры Алексаенд Боровиков рассказал «КП», что обвиняемый с марта 2016-го по мая 2018 года получал от предприниматели деньги за выдачу 35 разрешений на проезд автомашин, оплату госпошлины и вреда, причиняемого автодорогам при перевозке тяжеловесного груза. Все деньги перечислялись на карту сотрудника учреждения. Всего было перечислено около 400 тыс. рублей.

- Аналогичным образом обвиняемый похитил еще у двух предпринимателей 300 тысяч рублей. И получил от подчиненного работника взятку в размере 230 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе, - сообщил представитель надзорного ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как лжесотрудники МЧС выманивают деньги. Неизвестные, называя фамилии действующих сотрудников управления, предупреждают владельцев бизнеса о якобы предстоящей в ближайшие часы внеплановый проверке по пожарной безопасности и предлагают сразу "решить" вопрос с возможными недостатками за энную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU