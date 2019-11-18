2019-11-18T17:02:30+03:00
Общество

Современные мусоровозы появились в Смоленской области

Шесть машин пополнили автопарк регоператора - «Спецавтохозяйства»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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Шесть современных мусоровозов «КАМАЗ» закупили в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Новые машины пополнили автопарк регоператора - «Спецавтохозяйства».

Сообщается, что транспорт будет направлен для транспортировки отходов в Велижский, Хиславичский, Монастырщинский и Смоленский районы области. Также несколько машин останутся обслуживать областной центр.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на чем коммунальщики забирают мусор из контейнеров. На ряде улиц областного центра горожане видели груженые хламом «Газели». Одни смоляне удивляются такому способу вывоза отходов, другие считают, что пусть будет так, как есть, лишь бы было чисто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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