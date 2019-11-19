2019-11-19T09:42:57+03:00
Происшествия

Новый знакомый снял с карты смолянина 80 тысяч рублей

Мужчина обналичил деньги в присутствии нетрезвого владельца "пластика"
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы регионального СКР.Фото: из архива пресс-службы регионального СКР.
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Новый знакомый оставил смолянина без 80 тысяч рублей: мужчины познакомились на улице, когда потерпевший возвращался домой из кафе. Новый знакомый предложил продолжить отдых, и мужчина согласился.

По словам сотрудников пресс-службы регионального УМВД, потерпевшему понадобились деньги и он пошел снимать их в банкомат. Но из-за того, что был нетрезв, ему понадобилась помощь: новый приятель с удовольствием согласился и после снятой суммы, обналичил еще 80 тыс. рублей.

Через некоторое время мужчина обнаружил пропаду денег и обратился в полицию. Приятеля по отдыху разыскали – им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. К моменту его задержания тот уже успел потратить все деньги.

Ранее "КП" сообщала о новой схеме мошенников: неизвестные представляются сотрудниками федерального государственного пожарного надзора и выманивающие деньги у предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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