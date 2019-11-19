СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-19T11:08:01+03:00

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В Смоленской области появится мощный комплекс по переработке яблок, сообщает пресс-служба региона. Масштабный инвестиционный проект реализует одно из сельхозпредприятий в Новодугинском районе. Планируется, что в переработку пойдет около 10 тыс. тонн в год.

Первая закладка сада уже произведена – 10 га отведено под традиционную посадку, на 166-ти фрукт будет выращиваться по новым технологиям. Первый большой урожай – порядка 40 тонн с гектара – собираются получить через три года.

В администрации региона отмечают, что основной сорт, который будет выращиваться в регионе это Лигол. Его получают при скрещивании сортов Линда и Голден Делишес. На вкус яблоки сочные и хрустящие.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в регионе построили новый цех по производству соков. В будущем новые мощности позволят производить около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU