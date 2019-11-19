2019-11-19T11:46:23+03:00
Общество

В Смоленске могут установить миниатюрные копии памятников

Достопримечательности региона станут доступны слабовидящим людям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске могут установить миниатюрные копии памятников, рассказали «КП» в городской администрации. Копии достопримечательностей хотят установить рядом от памятника на отдельном постаменте. Дополнять информацию о скульптуре будет краткая информация. Таким образом, данные о памятнике станут доступны незрячим и слабовидящим людям.

- Разработкой концепции в настоящее время занимается отдел городского дизайна управления архитектуры при поддержке регионального отделения Союза дизайнеров России, - сообщили в администрации.

Ранее дизайнеры представили проект реконструкции массового поля. В настоящее время в соцсетях и на сайте администрации проходит голосование о включении территории в программу благоустройства «Формирование городской среды». Отдать свой голос можно в администрациях районов города, придя лично, или по интернету до 22 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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