СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-19T13:48:07+03:00

Двух женщин сбили на переходе в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Две женщины с травмами госпитализированы в больницу «Красный Крест»

Изменить размер текста: A A

Стало известно, кто пострадал в ДТП на переходе в Смоленске. Напомним, в 15.30 18 ноября на «зебре» у дома №8 по проспекту Строителей отечественная легковушка сбила двух женщин. Пострадавшим – 91 и 66 лет. Женщины с различными травмами были госпитализированы в больницу «Красный Крест».

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Ранее в Смоленске перевернулся автомобиль скорой помощи, на борту которого находились врачи. Двое фельдшеров получили травмы. Региональный следком проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU