Стало известно, кто пострадал в ДТП на переходе в Смоленске
Две женщины с травмами госпитализированы в больницу «Красный Крест»
Двух женщин сбили на переходе в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стало известно, кто пострадал в ДТП на переходе в Смоленске. Напомним, в 15.30 18 ноября на «зебре» у дома №8 по проспекту Строителей отечественная легковушка сбила двух женщин. Пострадавшим – 91 и 66 лет. Женщины с различными травмами были госпитализированы в больницу «Красный Крест».
- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
Ранее в Смоленске перевернулся автомобиль скорой помощи, на борту которого находились врачи. Двое фельдшеров получили травмы. Региональный следком проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU