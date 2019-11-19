2019-11-19T14:00:47+03:00
Общество

Смолянину Григорию Бояринову присвоено звание Почетного гражданина

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ru.wikipedia.org.Фото: ru.wikipedia.org.
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Смолянину Григорию Бояринову посмертно присвоено звание Почетного гражданина, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Островский.

Событие приурочено к 40-летней годовщине его подвига - Герой Советского Союза отдал жизнь во время штурма дворца Амина в Кабуле.

Ранее сообщалось, что в столице региона появится улица имени Ивана Клименко и его бюст. Имя известного смолянина будет носить новая дорога, при этом она будет соответствовать масштабу личности. А бюст планируют разместить в сквере между гимназией им. Пржевальского и домом №12 по улице Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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