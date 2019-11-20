СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-20T07:49:56+03:00

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В Смоленске сняли с рейсов несколько грязных маршруток. Накануне на Колхозной площади и Желябова прошел рейд.

В ходе осмотра был выявлен транспорт, который, как посчитали представители комиссии, находится в ужасном антисанитарном состоянии и не вправе перевозить людей. Водителям машин было запрещено брать на борт людей.

- Такие проверки проводятся регулярно, раз в неделю. Также комиссия выходит в рейды и вне плана. Работы проводятся по разным направлениям, но преследуют одну цель – указать на недостатки в городских пассажироперевозках, чтобы владельцы транспорта их устранили, - сообщили в администрации.

Ранее «КП» рассказывала трогательную историю, как водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд. В транспорт, которым он управлял, вошел очень пожилой мужчина. Спросил, сколько стоит проезд. Водитель ответил, что никаких денег не нужно, можно проехать бесплатно. Но дедушка ехать без билета не захотел и протянул перевозку ладонь с монетами. А тот, отсчитав 20 рублей, хотя проезд стоил 23, сказал: «Подожди, отец, а сдача?» и положил обратно в ладонь рублей 80-90 десятирублевыми монетами.

ИСТОЧНИК KP.RU