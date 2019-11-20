Под Смоленском неизвестный избил 7-летнюю девочку
Следователи проводят проверку по факту случившегося
Фото: pixabay.com.
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Под Смоленском неизвестный избил 7-летнюю девочку, сообщила и.о. официального представителя регионального следкома Наталья Холодкова. По данному факту следователи проводят проверку. Также свое расследование ведет региональное УМВД, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 14 ноября в поселке Озерный. Подробности дела не разглашаются.
Ранее в Смоленской области скончался 16-летний поисковик из угранского отряда. Подростку внезапно стало плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU