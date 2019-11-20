2019-11-20T10:57:43+03:00
Общество

В Смоленской области чистить ж/д пути будет 18 единиц спецтехники

Железнодорожники завершили подготовку к работе в зимних условиях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

18 единиц спецтехники будут очищать от снега пути в Смоленской области, сообщает пресс-служба МЖД результаты подготовки железнодорожников к работе в зимних условиях.

- Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику. Это необходимо, чтобы в период отрицательных температур и снегопадов перевозки были безопасными, поезда ходили по расписанию, - сообщили в компании.

Очищать железнодорожные пути от снега готовы 18 единиц спецтехники. Среди них снегоуборочные машины и самоходный снегоуборочный поезд. К слову, одна единица такой техники может за два часа убрать с пути до 1200 кубометров снега. Также готовы к работе плужные снегоочистители, способные очищать рельсы от снежных заносов до 1 метра на скорости 40 км/ч. И пневмообдувочные машины, которые мощной струей воздуха сдувают снег с железнодорожного полотна.

Ранее «КП» сообщала о том, что пассажирские автобусы переходят на осенне-зимнее расписание. Транспорт изменил конечные остановки и время отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке Смоленска появятся гирлянды и фотозоны
Крупная коммунальная авария оставила без воды смолян
Три детских сада обновили в Смоленской области
Под Смоленском неизвестный избил 7-летнюю девочку
Под Смоленском нашли российскую авиационную бомбу
В Смоленской области умер 16-летний поисковик
Смоляне попросили построить тротуар
В Смоленске сняли с рейсов несколько грязных маршруток
Смолянин незаконно нарубил лес на 2,3 миллиона рублей
Более 1600 смолян получат новое жилье взамен ветхого
Смолянину Григорию Бояринову присвоено звание Почетного гражданина
Стало известно, кто пострадал в ДТП на переходе в Смоленске
Ученая из Смоленска сделала интересное открытие
В Смоленске без холодной воды останутся поселок, деревня и улица
В Смоленске могут установить миниатюрные копии памятников
В Смоленской области появится мощный комплекс по переработке яблок
В Смоленске построят сквер на космическую тематику
Новый знакомый снял с карты смолянина 80 тысяч рублей
Глава Дорогобужского района написал прошение об отставке
Талантливые смоляне получат премии
Современные мусоровозы появились в Смоленской области
Дело экс-начальника отдела «Смоленскавтодор» направлено в суд
В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву
В Смоленске горячую воду отключат на 4 дня
33 ФАПа заменят в Смоленской области
В Смоленске следком взял на контроль ДТП с машиной «скорой»