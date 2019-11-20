В Смоленской области чистить ж/д пути будет 18 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-20T10:57:43+03:00

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18 единиц спецтехники будут очищать от снега пути в Смоленской области, сообщает пресс-служба МЖД результаты подготовки железнодорожников к работе в зимних условиях.

- Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику. Это необходимо, чтобы в период отрицательных температур и снегопадов перевозки были безопасными, поезда ходили по расписанию, - сообщили в компании.

Очищать железнодорожные пути от снега готовы 18 единиц спецтехники. Среди них снегоуборочные машины и самоходный снегоуборочный поезд. К слову, одна единица такой техники может за два часа убрать с пути до 1200 кубометров снега. Также готовы к работе плужные снегоочистители, способные очищать рельсы от снежных заносов до 1 метра на скорости 40 км/ч. И пневмообдувочные машины, которые мощной струей воздуха сдувают снег с железнодорожного полотна.

Ранее «КП» сообщала о том, что пассажирские автобусы переходят на осенне-зимнее расписание. Транспорт изменил конечные остановки и время отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU