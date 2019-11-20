Три детских сада обновили в Смоленской области
Три детских сада отремонтировали за счет предпринимателей в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Два учреждения сделаны «под ключ». Речь идет о Кайдаковском детском саде в Вяземском раойне и «Крепыше» в Гагаринском. Обновить учреждения удалось благодаря помощи компании «Тропарево-Кайдаково» и «Гагарин-Останкино».
Еще один детский садик – «Солнышко» (Гагаринский район) получил новый спортивный зал со всем необходимым для занятий оборудованием.
Ранее стало известно кто из смолян получит новое жилье взамен ветхого до 2025 года. В настоящее время заключены контракты на приобретение 35 жилых помещений для 175 смолян. Их переезд планируется завершить до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU