2019-11-20T11:46:21+03:00
Общество

Три детских сада обновили в Смоленской области

Два учреждения сделаны «под ключ»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Три детских сада отремонтировали за счет предпринимателей в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Два учреждения сделаны «под ключ». Речь идет о Кайдаковском детском саде в Вяземском раойне и «Крепыше» в Гагаринском. Обновить учреждения удалось благодаря помощи компании «Тропарево-Кайдаково» и «Гагарин-Останкино».

Еще один детский садик – «Солнышко» (Гагаринский район) получил новый спортивный зал со всем необходимым для занятий оборудованием.

Ранее стало известно кто из смолян получит новое жилье взамен ветхого до 2025 года. В настоящее время заключены контракты на приобретение 35 жилых помещений для 175 смолян. Их переезд планируется завершить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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