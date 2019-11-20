Крупная коммунальная авария оставила без воды смолян
Крупная коммунальная авария оставила без воды смолян. В связи с этим весь микрорайон Королевка и расположенные в нем улицы находятся без холодной воды, сообщает СМУП «Горводоканал».
Коммунальщики сообщают, что подвоз воды будет осуществляться без перебоев. Водовозы будут дежурить у 40-й школы и детских садов «Мальвинка» и «Веснушка». В случае возникновения проблем, можно обратиться по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.
Ранее в микрорайоне проходили ремонтные работы, из-за которых также было отключено водоснабжение.
Также в настоящее время нет воды в Пасово, Корохоткино и на Кутузова, 44, 54. Жителей областного центра просят с пониманием отнестись к временным трудностям и набраться терпения.
ИСТОЧНИК KP.RU