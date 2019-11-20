2019-11-20T14:04:16+03:00
Общество

В парке Смоленска появятся гирлянды и фотозоны

Руководство «Лопатинского сада» приступило к украшению любимого места отдыха горожан и туристов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В центральном парке Смоленска «Лопатинский сад» появятся гирлянды и фотозоны. На массовом поле оборудуют несколько горок и установят праздничную ель.

- В этом году Массовое поле будет ярким от множества гирлянд и всевозможных праздничных декораций, теплым от огромного количества положительных эмоций и радушным, от разнообразных творческих конкурсов и программ, — обещает руководство парка.

Ранее «КП» писала, что в «Лопатинском саду» появились камеры видеонаблюдения, которые снимают происходящее 24 часа в сутки. А на площади Ленина началась работа по обустройству губернаторского катка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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