В парке Смоленска появятся гирлянды и фотозоны

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-20T14:04:16+03:00

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В центральном парке Смоленска «Лопатинский сад» появятся гирлянды и фотозоны. На массовом поле оборудуют несколько горок и установят праздничную ель.

- В этом году Массовое поле будет ярким от множества гирлянд и всевозможных праздничных декораций, теплым от огромного количества положительных эмоций и радушным, от разнообразных творческих конкурсов и программ, — обещает руководство парка.

Ранее «КП» писала, что в «Лопатинском саду» появились камеры видеонаблюдения, которые снимают происходящее 24 часа в сутки. А на площади Ленина началась работа по обустройству губернаторского катка.

ИСТОЧНИК KP.RU