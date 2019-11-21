Жителям Королевки вернули холодную воду после аварии

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-21T07:41:51+03:00

Обезвоженными были почти 6 тысяч человек

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В Смоленске ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без холодной воды жителей Королевки, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло вечером 20 ноября. В управлении отмечают, что в районе дома №54 по улице М. Еременко была обнаружена течь из земли.

Сообщается, что также в зону отключения попали три детских сада.

С учетом этой аварии микрорайон был трижды обезвожен – 19 ноября проходили ремонтные работы, днем 20-го произошла первая авария, вечером этого же дня третья.

- В 01.15 21 ноября ремонтные работы завершены, холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее был уволен руководитель «Горводоканала» Владимир Войтович. По словам сотрудников комитета по информационной политике городской администрации, принятию решения об увольнении руководителя муниципального предприятия способствовало ряд причин.

Одна из называемых - несвоевременный ремонт водопроводных труб, колодцев и малый объем ремонта канализационных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU