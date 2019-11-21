В Смоленске деньги пациентов интерната передадут государству

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-21T08:00:00+03:00

После смерти пяти человек было открыто наследство

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В Смоленске деньги пациентов Дрюцкого психоневрологического интерната передадут государству. Речь идет о сумме более 580 тысяч рублей, которая осталась востребована наследниками после смерти пяти пациентов учреждения. Данный факт вскрылся после проверки прокуратуры.

– В настоящее время в суд направлено пять исковых заявлений об обращении денег в собственность государства, – рассказал официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков. – Документы рассмотрены и принято положительное решение.

Ранее «КП» сообщала, что талантливые смоляне получат премии. Присуждать ее будут пяти студентам вузов, десяти студентам организаций среднего профессионального образования, также выплату получат 15 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU