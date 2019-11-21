В Смоленске деньги пациентов интерната передадут государству
В Смоленске деньги пациентов Дрюцкого психоневрологического интерната передадут государству. Речь идет о сумме более 580 тысяч рублей, которая осталась востребована наследниками после смерти пяти пациентов учреждения. Данный факт вскрылся после проверки прокуратуры.
– В настоящее время в суд направлено пять исковых заявлений об обращении денег в собственность государства, – рассказал официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков. – Документы рассмотрены и принято положительное решение.
Ранее «КП» сообщала, что талантливые смоляне получат премии. Присуждать ее будут пяти студентам вузов, десяти студентам организаций среднего профессионального образования, также выплату получат 15 школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU