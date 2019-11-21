СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-21T09:15:39+03:00

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На 9 улицах в центре Смоленске отключат холодную воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В зону отключения попадают ул. Бакунина, ул. Красина, пер. Бакунина, ул. Пржевальского, 10, 12, ул. Воровского, 1 – 17, 2 – 16, 1-й Перовский пер., ул. Ногина, ул. Войкова, ул. Студенческая.

- Отключение произойдёт в 10.00 21 ноября, - сообщили в администрации. - Ремонтные работы продлятся до 17.00, после чего вода будет возвращена потребителям.

Заказать водовоз можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в Смоленске устранили крупную коммунальную аварию, обезвожившую микрорайон Королевка. Без воды остались почти шесть тысяч человек, а также три социально значимых учреждения - два детских сада и школа.

ИСТОЧНИК KP.RU