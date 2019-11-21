В Смоленской области отремонтировали более 40 км путей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-21T13:35:34+03:00

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Более 40 км путей отремонтировано в Смоленской области в 2019 году, сообщает пресс-служба МЖД итоги ремонтно-путевой кампании.

Всего железнодорожники отремонтировали 43 км путей и заменили 33 стрелочных перевода (100% от запланированного объема)

Наиболее масштабные работы были развернуты на участках: Уваровка – Бородино, Вязьма – Семлево, Смоленск-Сортировочный – Смоленск и Голынки – Рудня, а также на станциях Семлево, Смоленск, Туманово, Дурово и Сафоново.

Ремонт проводился в период специальных технологических «окон», при разработке которых железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании поездов были минимально возможными.

Отметим, все работы компании направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU