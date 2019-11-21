СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-21T15:47:27+03:00

Стоимость справки должна была вырасти с 22 ноября

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В Смоленске продолжат действовать старые правила медосмотра для водителей: Миздрав отложил ранее озвученные условия, сообщил в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай.

Ранее сообщалось о том, что цена на справки должна была вырасти уже завтра, 22 ноября. Внезапно появившаяся новость, заставила смоленских автомобилистов брать отгулы на работе и штурмовать учреждения, где можно пройти комиссию. Подобный ажиотаж наблюдался в ряде городов.

С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, - подчеркнул Салагай.

В ближайшее время также будут изучены предполагаемые цены, основываясь на ценообразовании в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU