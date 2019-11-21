В Смоленске на полторы недели ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-21T17:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске в районе дома 6/6 по улице Верхне-Рославльской на полторы недели ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

Предупредительные знаки на дороге появятся с 21 ноября по 2 декабря. На улице пройдет прокладка наружных сетей водопровода и канализации. Водителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее продумать маршруты движения.

Ранее «КП» сообщала об изменениях в правила медосмотра для водителей. Миздрав отложил ранее озвученные условия. Цена на справки должна была вырасти уже завтра, 22 ноября. Внезапно появившаяся новость, заставила смоленских автомобилистов брать отгулы на работе и штурмовать учреждения, где можно пройти комиссию. Подобный ажиотаж наблюдался в ряде городов.

ИСТОЧНИК KP.RU