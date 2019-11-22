СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-22T07:32:51+03:00

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В Смоленске наградили лучших врачей: на звание «Лучший врач» в этом году претендовали 35 соискателей в 18 номинациях из 27 учреждений здравоохранения, на звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» - 56 медработников в 7 номинациях из 41 учреждения, сообщает пресс-служба обладминистрации. Награды получили 28 человек.

Губернатор Алексей Островский, проводивший награждение, подчеркнул, что добросовестный, ответственный труд медицинских работников заслуживает самого высокого признания в обществе и значительно большего внимания со стороны государства.

Ранее стало известно, что в области заменят 33 ФАПа. На их приобретение планируют направить 192 млн рублей, еще 33 (из расчета 1 миллиона рублей на ФАП) пойдут на подключение пункта к инженерным коммуникациям и благоустройство прилегающей территории. А в сентябре 2019 года «Комсомолка» сообщала об открытии пунктов в Ельнинском, Смоленской и Холм-Жирковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU