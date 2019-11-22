2019-11-22T08:56:46+03:00
Общество

В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне

30 ноября все подразделения центра прекратят работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: мфц67.рф.Фото: мфц67.рф.
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В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне для всех подразделений. В сообщении говорится, что 30 ноября офисы центра будут закрыты, также не будет консультирования по телефонам.

- Нерабочий день объявлен из-за технических работ, которые будут проводиться в этот день, - сообщили сотрудники центра.

Смолян просят с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.

Ранее МФЦ открылся на базе Перинатального центра в Смоленске. В учреждении можно получить широкий спектр услуг, таких как выдача сертификатов на областной материнский капитал, назначение и выплата государственного пособия на ребенка, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения и др., а также свидетельство о рождении ребенка, что особенно удобно молодым родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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