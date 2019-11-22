2019-11-22T09:04:36+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске

Две машины врезались лоб в лоб на середине дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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Серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц КироваНиколаева – Н.-Неман в Смоленске. Авария произошла утром 22 ноября.

Два автомобиля врезались лоб в лоб на середине дороги. Машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Из-за ДТП со стороны Краснинского шоссе и Н.-Неман образовались огромные пробки. В соцсетях автомобилисты пишут, что утром на дороге был гололед.

В Смоленске продолжат действовать старые правила медосмотра для водителей: Миздрав отложил ранее озвученные условия, сообщил в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай.

Ранее сообщалось о том, что цена на справки должна была вырасти уже завтра, 22 ноября. Внезапно появившаяся новость, заставила смоленских автомобилистов брать отгулы на работе и штурмовать учреждения, где можно пройти комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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