Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-22T09:04:36+03:00

Две машины врезались лоб в лоб на середине дороги

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова – Николаева – Н.-Неман в Смоленске. Авария произошла утром 22 ноября.

Два автомобиля врезались лоб в лоб на середине дороги. Машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Из-за ДТП со стороны Краснинского шоссе и Н.-Неман образовались огромные пробки. В соцсетях автомобилисты пишут, что утром на дороге был гололед.

В Смоленске продолжат действовать старые правила медосмотра для водителей: Миздрав отложил ранее озвученные условия, сообщил в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай.

Ранее сообщалось о том, что цена на справки должна была вырасти уже завтра, 22 ноября. Внезапно появившаяся новость, заставила смоленских автомобилистов брать отгулы на работе и штурмовать учреждения, где можно пройти комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU