Под Смоленском нашли более 100 боеприпасов
Среди опасных находок – снаряды, мины, гранаты и бомба
Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Под Смоленском нашли 109 боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Среди опасных находок – 24 снаряда, 52 минометные мины, 24 ручных гранаты, 7 запалов к ручной гранате и одна авиационная бомба. Оружие обнаружено в деревне Дубовичка Шумячского района 21 ноября.
В МЧС сообщили, что в настоящее время все находки уничтожены.
Ранее был уничтожен схрон с почти 1500 боеприпасами. Находка времени Отечественной войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU