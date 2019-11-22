СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-22T14:03:21+03:00

Люди сильно испугались за свою жизнь

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Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП в Смоленске, пишут очевидцы в паблике «drive2_smolensk» ВКонтакте. Авария произошла утором 22 ноября на улице Беляева напротив Заднепровского продовольственного рынка. Два перевозчика не поделили дорогу и «притерлись» друг к другу.

В соцсетях сообщается, что водители после ДТП сняли номера маршрутов, чтобы избежать проблем с оформлением аварии. А между тем, пишут в паблике, люди, ехавшие в транспорте, сильно испугались за свою жизнь.

- С дочкой ехали в маршрутке, думали, что сейчас взлетим. Полный неадекват за рулём, - написала Татьяна Громова.

Фото: ВКонтакте.

Ранее несколько маршруток сняли с маршрута из-за того-что те имели неприглядный вид. Машины отправили прямиком на мойку.

ИСТОЧНИК KP.RU