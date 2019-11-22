Смолянам покажут процесс замены светильников
Смолянам покажут процесс замены светильников: на сайте компании, которая будет выполнять работы, появилась интерактивная карта, где с 25 ноября начнут указывать где фонари планируют заменить, а где работы уже выполнены.
Напомним, как ранее сообщалось, полностью проблему с уличным освещением в Смоленске планируют решить в 2020 году, но первые изменения в лучшую сторону станут заметны уже в декабре, пообещали городские власти.
На место ртутным и натриевым фонарям придут современные светодиоды, которые «умеют» подстраиваться под конкретное время суток и интенсивность движения.
Работы выполняет ООО «Световые Технологии ЭСКО» - энергосервисная компания, дочерняя структура крупнейшего российского производителя профессиональной светотехники, реализующая энергосервисные контракты в освещении в бюджетной и в частной сферах.
ИСТОЧНИК KP.RU