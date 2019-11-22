2019-11-22T15:08:38+03:00
Общество

Смолянам покажут процесс замены светильников

Посмотреть ход выполнения работ можно на интерактивной карте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленска, ВКонтакте.Фото: из архива администрации Смоленска, ВКонтакте.
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Смолянам покажут процесс замены светильников: на сайте компании, которая будет выполнять работы, появилась интерактивная карта, где с 25 ноября начнут указывать где фонари планируют заменить, а где работы уже выполнены.

Напомним, как ранее сообщалось, полностью проблему с уличным освещением в Смоленске планируют решить в 2020 году, но первые изменения в лучшую сторону станут заметны уже в декабре, пообещали городские власти.

На место ртутным и натриевым фонарям придут современные светодиоды, которые «умеют» подстраиваться под конкретное время суток и интенсивность движения.

Работы выполняет ООО «Световые Технологии ЭСКО» - энергосервисная компания, дочерняя структура крупнейшего российского производителя профессиональной светотехники, реализующая энергосервисные контракты в освещении в бюджетной и в частной сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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