22 дома и детский сад могут остаться без горячей воды в Смоленске

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-22T17:07:06+03:00

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22 дома и детский сад №15-ть могут остаться без горячей воды в Смоленске с 25 по 29 ноября, сообщает городская администрация. На теплопунктах, от которых «питаются» дома, пройдут профилактические работы. В зону отключения попадают:

ул. Б. Советская 18/18, 20, 22, 24;

ул. Твардовского 23;

ул. Щорса 3, 12, 14;

ул. Октябрьской рев. 18, 18 А, 20, 22, Николаева 6, 10, Дохтурова 1;

ул. Попова 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121.

Сотрудники администрации приносят извинения за доставленные неудобства и обращают внимание, что при исправном оборудовании в теплопунктах, вода будет возвращена потребителям через несколько часов.

Ранее комитет по информационной политике администрации города сообщил об ограничении транспорта на одной из улиц в Смоленске. На улице Верхне-Рославльской пройдут работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU