22 дома и детский сад могут остаться без горячей воды в Смоленске
22 дома и детский сад №15-ть могут остаться без горячей воды в Смоленске с 25 по 29 ноября, сообщает городская администрация. На теплопунктах, от которых «питаются» дома, пройдут профилактические работы. В зону отключения попадают:
ул. Б. Советская 18/18, 20, 22, 24;
ул. Твардовского 23;
ул. Щорса 3, 12, 14;
ул. Октябрьской рев. 18, 18 А, 20, 22, Николаева 6, 10, Дохтурова 1;
ул. Попова 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121.
Сотрудники администрации приносят извинения за доставленные неудобства и обращают внимание, что при исправном оборудовании в теплопунктах, вода будет возвращена потребителям через несколько часов.
Ранее комитет по информационной политике администрации города сообщил об ограничении транспорта на одной из улиц в Смоленске. На улице Верхне-Рославльской пройдут работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU